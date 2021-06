Torino, lotta al Covid: i civich al fianco dell’Asl per le vaccinazioni domiciliari delle persone fragili

I civich al fianco dell’Asl per le vaccinazioni domiciliari delle persone fragili. Da ieri, e fino a quando ve ne sarà l’esigenza, la polizia municipale di Torino ha messo a disposizione due auto di ordinanza con conducente per i servizi di trasporto dei team vaccinali richiesti dall’Asl.

Nei giorni stabiliti, le due auto dei civich preleveranno il personale medico infermieristico dalla sede di via Schio, insieme a tutto il necessario per effettuare le vaccinazioni, e li trasporteranno in tutte le destinazioni domiciliari stabilite dal cronoprogramma vaccinale.

Durante il turno di ieri, le due auto messe a disposizione dal Reparto Radiomobile hanno accompagnato il personale medico in dodici località diverse: lì hanno provveduto a vaccinare anziani e persone con disabilità che impediscono loro di muoversi ed essere trasportati fuori dalla propria abitazione.