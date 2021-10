Caos nella notte alla discoteca “Tranquila Club” di corso Vigevano, quartiere Barriera di Milano a Torino: un uomo, romeno di 26 anni, ha aggredito con calci e pugni un 32enne albanese al termine di una lite.

E’ accaduto intorno alle 5 del mattino. Gravi le condizioni della vittima, portata all’ospedale San Giovanni Bosco e tutt’ora ricoverata in prognosi riservata. Il 26enne è stato invece arrestato per tentato omicidio. Il litigio, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe scoppiato per futili motivi.

IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE

In esclusiva, un filmato delle telecamere di videosorveglianza riesce a fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Nelle immagini si vede il 32enne albanese, ora in fin di vita, attaccare con un pugno una donna, titolare del locale. Il 26enne romeno, intervenuto in seguito, è il figlio della proprietaria, intervenuto in difesa della madre.