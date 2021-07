Torino, le rubano il portafogli sotto casa: agenti liberi dal servizio fermano le ladre

Stavano prendendo un caffè nel dehor di un bar di via Monginevro, a Torino, quando due poliziotti del commissariato San Paolo, liberi dal servizio, hanno notato alcune donne seguire un’anziana diretta verso casa con la borsa della spesa.

Intuito il pericolo, gli agenti hanno tenuto d’occhio i loro spostamenti: a un certo punto la vittima è entrata in uno stabile di corso Ferrucci; quindi una delle donne si è staccata dal gruppo e l’ha raggiunta per poi uscire dopo poco e consegnare un oggetto a una sua complice con il passeggino.

A questo punto i poliziotti le hanno fermate: sotto la copertina del passeggino hanno trovato denaro contante e il portafogli dell’anziana con i suoi documenti. Nei pressi della griglia di un tombino, hanno poi recuperato altri documenti della vittima del borseggio. Tutti gli oggetti sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria, mentre in manette è finita una 36enne bosniaca per furto con destrezza. Le sue complici, entrambe minorenni di cui una l’autrice materiale del furto, sono state denunciate in stato di libertà per lo stesso reato.

LEGGI ANCHE:

Torino, avvicina una nonnina al supermercato e le ruba la pensione da oltre mille euro

Torino, minaccia di lanciarsi dal quarto piano e si punta anche un coltello alla gola: salvato dai poliziotti