Torino, le operazioni di rimozione della gru crollata in via Genova [IL VIDEO]

Santo Stefano di lavoro per i vigili del fuoco, che hanno ricominciato nella mattinata di ieri le operazioni di rimozione della gru crollata in via Genova, a Torino, in seguito al tragico incidente dello scorso 19 dicembre nel quale sono morti tre operai.

LE OPERAZIONI

Il tratto di strada sarà ancora chiuso per diversi giorni: i pezzi rimossi, nel frattempo, saranno esaminati per capire le cause che hanno portato al crollo. Sul posto anche tanti curiosi che si affacciano nei pressi delle transenne che circondano la zona e che ospitano i tanti messaggi di cordoglio lasciati dai cittadini.

IL SERVIZIO di Tonino Di Marco