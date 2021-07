Torino, le immagini più belle della grande notte azzurra [FOTO e VIDEO]

Tutti pazzi per gli azzurri. In strada, a piedi, in auto oppure in moto e monopattino, con bandiere o senza, magari con i parrucconi tricolori o con le trombette costantemente premute a tutto spiano. La notte festosa di Torino ha risuonato delle note dell‘inno di Mameli, cantato con sentimento nei corsi e nei viali, in centro come in periferia, con il contorno di caroselli entusiasti.

L‘Italia in finale a Euro 2020 ha risvegliato il sentimento patriottico, ma soprattutto ha dato uno sfogo alla voglia di festa, di sorrisi e abbracci collettivi dei torinesi. Grande entusiasmo in piazza Castello, in piazza San Carlo, in via Po o in piazza Vittorio, ma più in generale in ogni angolo della città. Qualcuno ha acceso anche fuori pirotecnici per celebrare il successo ai rigori sulla Spagna, sofferto e forse per questo ancora più bello.

La speranza è che anche nella notte tra domenica e lunedì si possano vivere altri momenti di gioia e di festa: vorrebbe dire che gli azzurri di Mancini avranno conquistato la coppa. “Io ci credo, possiamo battere qualsiasi avversario, Inghilterra o Danimarca che sia”, è il pronostico di una tifosa. Qualcun altro preferisce rimanere più abbottonato: “Con la Spagna abbiamo avuto un pizzico di fortuna, poteva anche finire male. L’Italia deve tornare a imporre il suo gioco se vuole vincere gli Europei“, è il parere di un altro fan.