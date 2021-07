Torino, latitante tradito dal caldo: lascia la porta di casa aperta e la polizia lo stana

Il caldo afoso lo ha tradito. E così per lui si sono spalancate le porte del carcere. Dietro le sbarre è finito un 40enne residente a Torino, che, da qualche mese, si era trasferito in provincia per cui non era più rintracciabile al vecchio indirizzo. Nei suoi confronti il Tribunale Ordinario di Torino aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione per l’espiazione di un anno e 4 mesi di carcere per reati di natura sessuale.

Non senza fatica, i poliziotti dell’ufficio del commissariato Barriera Nizza sono riusciti a rintracciarlo sabato scorso in un paesino della provincia. Entrati nel palazzo, dove il cognome del 40enne non era presente sul citofono, sono saliti fino all’ultimo piano. Lì hanno trovato un appartamento con la porta socchiusa. Era proprio quello del latitante: stava dormendo sul divano insieme alla fidanzata. L’uomo è stato condotto in commissariato e arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione.

