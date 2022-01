Torino, lancia dalla finestra un ferro da stiro e anche un forno a microonde: denunciato

Dopo una lite con la campagna, ha perso completamente la testa e ha iniziato a lanciare di tutto dalla finestra al terzo piano del suo appartamento. Da piatti a bicchieri, fino a un ferro da stiro e un forno a microonde: per fortuna non ha ferito nessuno. E’ successo domenica sera a Torino. Sul posto gli agenti del commissariato San Paolo che hanno denunciato un peruviano, in stato di alterazione psico-fisica, per getto pericoloso di cose.