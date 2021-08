Torino, Lamorgese in Prefettura: protesta dei No Tav. La ministra: “Reazione corretta della polizia alle violenze” [FOTO]

No Tav in protesta a Torino, in piazza Castello, in occasione della visita odierna in Prefettura del ministro Lamorgese e del capo della polizia Giannini, in occasione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I manifestanti si sono schierati in zona con cartelli raffiguranti Giovanna, la militante ferita da un lacrimogeno durante un presidio a San Didero. Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno blindato la zona. “La delegazione No Tav voleva portare al ministro le foto dei volti sfigurati – si legge sulla pagina Facebook Notavinfo Notav -. Si tratta di un tentativo di censura, perché non se ne può parlare?”.

LE PAROLE DEL MINISTRO

Dopo aver sottolineato che “la Tav costituisce un’opera strategica per il Paese”, il ministro Lamorgese ha dichiarato che “a fronte comportamenti aggressivi, le forze dell’ordine hanno reagito in modo corretto, nel segno della legalità”.

Al termine della riunione il ministro e il capo della polizia incontreranno i due agenti feriti negli scontri a fine luglio in Val Susa.