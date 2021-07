Torino, ladro le ruba la bici: la proprietaria lo insegue in auto e lo fa arrestare

Aveva lasciato la sua bicicletta sotto casa, legata ad un palo con una catena, per poi uscire nuovamente 15 minuti dopo. Al suo ritorno, però, la bici era sparita.

Poco distante, la proprietaria, una giovane di 18 anni, aveva notato un uomo dirigersi verso Piazza Regina Margherita in sella alla sua bici. A questo punto la vittima ha chiesto aiuto ai passanti: questi l’hanno fatta salire sulla loro auto, dando inizio a un inseguimento.

Contemporaneamente una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta fermando l’uomo, un cittadino italiano di 50 anni, ben noto alle forze dell’ordine: a suo carico diversi precedenti specifici per furto, nonché 3 condanne passate in giudicato; risulta anche sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G dallo scorso mese di giugno. E’ stato nuovamente arrestato per furto aggravato.