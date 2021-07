Torino, ladro di parmigiano in manette: non rubava per sfamarsi ma per rivenderlo illegalmente

Ha fatto visita per due giorni consecutivi allo stesso punto vendita di corso Palermo, a Torino. La prima, giovedì scorso, quando aveva rubato sei forme di parmigiano. In quella circostanza le telecamere del sistema di videosorveglianza interno lo avevano immortalato, ma non era stato raggiunto dal personale. Il giorno successivo, venerdì, si è ripresentato prelevando dal banco frigo ben nove pezzi di parmigiano nascondendoli sotto i vestiti.

Ha poi oltrepassato le casse del negozio senza pagare, ma questa volta è stato fermato da un addetto alla vigilanza. Il ladro ha restituito i prodotti rubati, ma quando gli è stato detto che avrebbe dovuto attendere l’arrivo della polizia, ha dato in escandescenze.

L’uomo, un 41enne torinese con 25 precedenti per furti di questo genere (non ruba per sfamarsi, ma per rivendere gli alimenti illegalmente), è stato arrestato per tentata rapina e denunciato per furto in trascorsa flagranza.

