Torino, ladri in azione in una sala slot: il titolare vede tutto dallo smartphone e chiama la polizia [VIDEO]

Sono le 3:00 di notte di venerdì, quando il titolare di una sala slot, in zona Madonna di Campagna, a Torino, riceve una segnalazione sullo smartphone: due malviventi stanno ripulendo il suo esercizio commerciale. Uno dei due, con una torcia sulla fronte, sta rovistando nei cassetti dell’ufficio; mentre l’altro, con una pila in bocca e due cacciaviti, sta tentando di aprire alcune slot machine e un cambiamonete. Il titolare chiama subito il 112.

Nel frattempo i due ladri si danno alla fuga, uscendo dalla portafinestra presente sul retro del negozio. Una pattuglia della Squadra Volante, in transito su via Brusa, riesce ad acciuffare uno dei due, un romeno di 21 anni con precedenti, arrestato per tentato furto.

Dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza è emerso che i due avevano rubato una macchina fotografica e le monete contenute nel fondo cassa, per un totale di 50 euro.

IL VIDEO: