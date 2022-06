Torino, ladri in azione durante gli Special Olympics: rubate valigie, medaglie e palle da bowling alla A.PO.DI Don Carlo Gnocchi

La denuncia è arrivata via social. E ha suscitato indignazione, rabbia, sconcerto. Perché un momento di sport e condivisione si è trasformato in un autentico incubo per l’A.PO.DI (Associazione Polisportiva Disabili Don Carlo Gnocchi di Marina di Massa), che ha partecipato ai Giochi Nazionali Special Olympics di Torino con la squadra di bowling. Da quanto si apprede, dei malviventi hanno svaligiato due furgoni dell’associazione parcheggiati in corso San Maurizio.

“Non ve lo spegne nessuno il sorriso: nemmeno chi senza rispetto e senza dignità in una mattina di festa per il ritorno a casa dopo le gare, si permette di forzare i pulmini e portare via tutto. Tutto sì, proprio tutto: valigie, vestiti, zaini, le palle da bowling che vi hanno permesso di vincere, ma anche le medaglie che vi eravate conquistati sulla pista” scrive l’associazione su Facebook.

“Sicuro non vi ruberanno mai i ricordi che vi siete fatti, le risate, lo spirito di squadra che vi ha permesso di superare i vostri risultati. Magari adesso sono riusciti a sporcare una cosa bella, perché si sa che le anime gentili quando vengono colpite soffrono più delle altre, ma sicuro tra qualche anno riusciremo anche a farci una risata sopra. Perché voi siete più forti di tutto, anche di chi non ha avuto rispetto nemmeno di quel simbolo che dovrebbe proteggere chi ha qualche difficoltà in più”.