Nonostante la chiusura estiva delle scuole, la polizia locale di Torino continua i controlli nell’area dell’istituto ‘Edmondo De Amicis’, dove lo spaccio di droga è stato più volte segnalato dai residenti.

Ieri un altro arresto, il quinto dall’inizio dell’anno effettuato dal Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale.

Nei giardini tra via Biella e via Masserano, proprio di fronte all’edificio scolastico e sotto gli occhi di bambini che giocavano sulle giostrine, gli agenti in borghese hanno monitorato un giovane avvicinato da un altro uomo: il sospettato ha poi intascato del denaro in cambio di un involucro.

I vigili, dopo aver avuto conferma dall’acquirente che si trattava di cocaina, hanno assistito a un secondo scambio con un nuovo cliente. A quel punto, hanno seguito il pusher e atteso le condizioni ottimali per effettuare un arresto in sicurezza.

A seguito della perquisizione, lo spacciatore è stato trovato in possesso di un frammento di hashish e di 70 euro, elementi che, insieme alla ‘cocaina’ oggetto di scambio, sono stati posti sotto sequestro.