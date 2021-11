Torino, la protesta dei No Green Pass in piazza Castello. E ci sono anche i No Tav [FOTOGALLERY]

Ancora un sabato di proteste in tutta Italia, Torino compresa. Nel capoluogo piemontese in 3mila sono scesi in strada per dire no al Green Pass. Blindata la Ztl, in virtù della nuova direttiva del Viminale, ai manifestanti è stata concessa piazza Castello. Al corteo dei No Pass (questo l’itinerario: piazza Castello, poi Giardini Reali, corso Regina Margherita, via Napione, corso San Maurizio, di nuovo Giardini Reali e ritorno in piazza Castello) si è unita anche una delegazione di No Tav, arrivata in treno dalla Val di Susa.