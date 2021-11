Torino, la protesta degli studenti: “Siamo il futuro, ma senza un futuro”

Il mondo dell’istruzione “ha bisogno di attenzione” perché anno dopo anno “le problematiche sono sempre le stesse”. Così oltre un centinaio di studenti ha manifestato per le strade e le piazze di Torino: con loro uno striscione con la scritta “siamo il futuro, ma senza un futuro”.

Il corteo è partito da piazza Arbarello alle 10 ed è arrivato fino in piazza Castello. Alla protesta hanno partecipato le sigle “Last” e “Studenti Indipendenti“. Tra le richieste dei ragazzi un biglietto unico per i trasporti per favorire i pendolari negli spostamenti, libri e materiale didattico gratuito ma anche supporti psicologici per gli studenti, duramente colpiti soprattutto dalla pandemia”.

