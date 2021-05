Torino, la protesta degli infermieri in piazza Castello: “Mai più morti per mancata assistenza” [LE FOTO]

“Mai più morti per mancata assistenza”. E’ questa la motivazione che ha spinto gli infermieri del sindacato Nursind a protestare, questa mattina, in piazza Castello, a Torino, davanti alla sede della Regione. Chiedono “riforme e assunzioni”, ormai divenute necessarie.

“Gli infermieri sono scesi in piazza per chiedere riforme per il nostro sistema sanitario affinché non ci siano più morti e sofferenza per mancata assistenza, bisogna avere il coraggio di dirlo, perché così è stato. Non è stato solo il virus a provocare cosi tanti morti. A distanza di 14 mesi, ci troviamo di fronte ad una sanità flagellata, smembrata, confusa esattamente come dopo una guerra dettata dalla continua esigenza di rispondere all’emergenza. Chiusure, aperture, conversioni, tamponi, vaccini, liste di attesa, personale ridotto, precariato. Le acque di questo tsunami si stanno lentamente ritirando per la terza volta e ogni volta si portano dietro morti, sofferenze, distruzione di un sistema sanitario già di per se fragile, che va ricostruito” dichiara Francesco Coppolella, segretario regionale di NurSind Piemonte.

I manifestanti hanno voluto ricordare le 11.549 persone uccise dal Covid in Piemonte con un minuto di silenzio e un cuscinetto di fiori.

“I MORTI LI ABBIAMO GUARDATI IN FACCIA, UNO AD UNO”

“Tutti abbiamo sperato e credevamo che un fatto cosi drammatico, così grave, così atroce, potesse finalmente aprire gli occhi a chi ha il dovere di occuparsene, la nostra classe politica, sempre impegnata nella ricerca del consenso. Possiamo invece vedere che gli investimenti sono gravemente insufficienti e non ci sono politiche di riorganizzazione e neanche quelle sul personale. Noi non dimentichiamo e non possiamo dimenticare perché i morti li abbiamo guardati in faccia uno ad uno e non al telegiornale. I drammi e le tragedia le abbiamo vissute tutti i giorni in prima persona, non stando seduti su una poltrona o dietro ad una scrivania” conclude Coppolella.