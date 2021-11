Torino, la prima seduta del Consiglio comunale con il sindaco Lo Russo [VIDEO]

Prima seduta del Consiglio comunale a Torino dopo l’elezione del sindaco Stefano Lo Russo: oltre al giuramento del primo cittadino è stato eletto il presidente del Consiglio comunale.

GRIPPO ELETTA PRESIDENTE

Carica che è andata per la prima volta ad una donna: Maria Grazia Grippo, consigliera del Partito Democratico. Vicepresidente vicario il consigliere dell’opposizione Domenico Garcea (Forza Italia), mentre vicepresidente è stata eletta Ludovica Cioria del Pd.

LO RUSSO: “COMPITO È FAR DECOLLARE CITTÀ”

Ha preso la parola quindi il sindaco Lo Russo: “Abbiamo un compito difficile, quello di far decollare la città e farla ritornare grande e unita. Siamo ad un passaggio di cambiamento e mi pare si possa aprire una stagione di collaborazione e dialogo per nelle differenze dell’aula. E’ importante che la politica sia capace di essere credibile e di far rinnamorare i torinesi della vita democratica della città”.

LE IMMAGINI a cura di Tonino Di Marco