Torino, la piazza arcobaleno per sostenere il Ddl Zan [FOTO E VIDEO]

Piazza Castello diventa arcobaleno per sostenere il Ddl Zan. Più di un migliaio di persone, soprattutto giovani, si sono ritrovati nel pomeriggio in una delle piazze simbolo del capoluogo piemontese in occasione della manifestazione organizzata da Torino Pride.

E’ intervenuta anche la sindaca Chiara Appendino: “La Città ha deciso di stare dalla parte dei diritti, delle tutele che oggi non sono ancora riconosciute e che ci fanno pensare di essere indietro di 100-200 anni – ha detto -. Il Ddl Zan va approvato così com’è, senza compromessi”.

IL VIDEO