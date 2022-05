Torino, la festa scudetto dei tifosi del Milan: cori e caroselli in via Po e piazza Castello

Tifosi del Milan scatenati. Anche a Torino. Ieri, infatti, i supporter del diavolo hanno festeggiato il 19esimo scudetto anche all’ombra della Mole. Numerosi in città, al triplice fischio finale si sono radunati radunati a ridosso di piazza Castello dove hanno occupato una delle due corsie di transito, quella che conduce in via Po e qui, spostandosi su altre vie del centro, hanno improvvisato caroselli in auto, con i clacson pigiati, mentre sotto i portici sono spuntati gruppetti di tifosi con le bandiere rossonere. Intorno alle 22 il traffico è stato bloccato da parte della polizia municipale.