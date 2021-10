Torino, la crisi nera dell’automotive: persi in un anno 2,5 miliardi

La crisi del settore automotive a Torino e in Piemonte non sembra davvero avere fine. Con il tracollo della produzione a risentirne è tutto l’indotto costituito da aziende quanto mai in sofferenza tra lo stop della pandemia, l’aumento del costo delle materie prime e la crisi dei microchip.

Crollo del fatturato

A confermare le difficoltà è l’analisi fatta dall’Osservatorio della Camera di commercio di Torino che ha raccolto i dati da 477 imprese della filiera piemontese. Nel 2020 si sono persi ben 2,516 miliardi (-13.8% rispetto al 2019). E di conseguenza aumentano gli esuberi: sono 1.590 i lavoratori nell’ambito della componentistica rimasti senza lavoro (-2.7%) in un solo anno. Dai dati presentati emerge che il 75% delle imprese presenti sul nostro territorio ha perso fatturato, percentuali in peggioramento rispetto al saldo 2019 (-35%) e a quello del 2018, anno in cui era positivo (+5%). Con la crisi del comparto, di conseguenza, vacilla anche la fiducia verso Stellantis.

Stellantis sfiduciata

Il 78% dei fornitori piemontesi attualmente lavora con Fca e il 28% delle imprese vede rischi nella fusione con Psa. Nello specifico tre imprese su quattro si dicono infatti preoccupate per la struttura della filiera italiana (69.85), per il cambiamenti del baricentro decisionale 77.4%), e per i cambiamenti nei volumi di fornitura 75.5%). A preoccupare è anche la difficoltà a seguire la transazione energetica in corso, richiesta dall’Europa. La produzione infatti è ancora ancorata a un vecchio modello produttivo: la filiera della componentistica è infatti posizionata per il 72.8% ancora su diesel e benzina, e solo il 47% delle aziende lavora anche sul mercato elettrico. E proprio quando si dovrebbe sviluppare nuove tecnologie, i dati mostrano che è calato anche il numero delle imprese che lavorano nella ricerca e sviluppo.

Per il 2021, le prospettive sono influenzate principalmente dalle tensioni commerciali derivanti dall’aumento dei prezzi delle materie prime (il 65,8% delle imprese), ma anche dal generale rallentamento del quadro economico in Europa (il 62,7%), e dai problemi connessi alla scarsa reperibilità di componentistica di materie prime (il 44,3%). Tuttavia, la filiera si attende un anno di ripresa: oltre i due terzi delle imprese convengono su una crescita del fatturato, mentre è pari al 57,5%, al 56,5% e al 55% la quota di imprese che prevedono rispettivamente aumenti degli ordinativi interni, delle esportazioni e dell’occupazione.