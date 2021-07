Torino, la candidata sindaca del M5s Sganga: “Punto a vincere” [FOTO E VIDEO]

Ieri l’in bocca al lupo della sindaca Appendino. Oggi quello di Beppe Grillo su Twitter: “Lo straordinario lavoro della nostra Chiara Appendino sarà difeso e portato avanti da Valentina Sganga, la nostra candidata a sindaco di Torino. Congratulazioni Valentina! Grazie anche ad Andrea Russi per essersi messo a disposizione del M5S. Torino, città delle donne!”.

A seguire, la presentazione. Sono ore frenetiche per Valentina Sganga, candidata sindaca di Torino del Movimento 5 Stelle, che ha parlato alla stampa affiancata da Chiara Appendino e Andrea Russi. Ha le idee chiare, Sganga. “Punto a vincere – ha dichiarato -. Cercheremo di arrivare al ballottaggio per poi vincerlo, come abbiamo fatto nel 2016”. La parola d’ordine è “continuità” con quanto fatto in questi 5 anni dalla giunta Appendino. “Sì, continuità sul tema del lavoro e dei diritti, con un ruolo di primo piano per i giovani e le donne”.

IL VIDEO: