Torino ko nel finale: Alvarez regala i tre punti al Sassuolo

Un gol di Alvarez a una manciata di secondi dalla conclusione vale la seconda sconfitta di fila per il Torino, che si arrende in casa al Sassuolo. Finisce 0-1 all’Olimpico Grande Torino, col pubblico di casa che riserva qualche fischio a Vlasic e soci.

Juric sceglie il 3-4-2-1 con Schuurs in difesa per Rodriguez e Radonijc e Vlasic in attacco a supporto di Seck. Dionisi risponde col 4-3-3: nel tridente D’Andrea, Pinamonti e Laurente, a lungo obiettivo granata in estate.

Primo tempo avaro di grosse emozioni. Al 37′ gol annullato al Torino: Vlasic coglie un palo sull’uscita di Consigli e Lazaro insacca sulla respinta, ma l’arbitro annulla per fuorigioco del croato. Al 43′ chance per il Sassuolo da corner: Milinkovic-Savic salva su Frattesi.

Tris di cambi per Juric al 13′ della ripresa: dentro Sanabria, Pellegri e Aina, fuori Seck, Radonijc e Lazaro. Il Toro ci prova, ma di occasioni nemmeno a parlarne. E nel finale cresce il Sassuolo. Alvarez ci prova una prima volta al 42′, dal limite: alto. Poi, a 30 secondi dal termine, aggiusta la mira e insacca di testa su cross di Rogerio, per il colpaccio Sassuolo.