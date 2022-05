Torino, Juric: “Credo che Bremer andrà via. Belotti? Ci darà una risposta dopo la Roma”

Sta per calare il sipario sulla stagione 2021/22, con il Torino che ospiterà la Roma per l’ultima di campionato (domani, venerdì 20 maggio, ore 20:45). Juric non ha dubbi: vuole chiudere con un successo. “Sì, vorrei che la squadra giocasse una gran partita”. La conferenza stampa della vigilia verte soprattutto sul mercato. “Brekalo? Non è una sorpresa, sapevo da due mesi della sua voglia di fare un’altra esperienza – dice -. Posso dirgli solo un grande grazie, perché ha dato tanto”.

“Gli enigmi sono tanti – continua Juric – Bremer? Credo che andra via”. Su Belotti: “Ci dovrebbe dare una risposta dopo la partita con la Roma”. Quindi Mandragora e Pobega che “sono in prestito e dobbiamo vedere”. Infine Praet: “Per averlo bisogna pagare 15 milioni”.

Quando gli si chiede se resterà sulla panchina granata, risponde così: “Penso di sì, poi dipende anche da ciò che vuole fare la società. Questa piazza ha bisogno di fare passi in avanti, di crescere, anche se è difficilissimo”.