Torino, Juric ci crede: “Un risultato positivo con l’Inter ci darebbe slancio”

L’esame è di quelli proibitivi. Sì, perché il Torino, reduce dalla vittoria interna col Verona, dovrà misurarsi con la prima della classe. In trasferta. L’Inter è in forma smagliante, come testimoniano i cinque gol rifilati alla Salernitana. Ed è già campione d’inverno, con 4 punti di vantaggio su Napoli e Milan. Insomma, servirà una prestazione monstre.

“Sì, è la squadra che gioca meglio – afferma nella conferenza stampa della vigilia Ivan Juric -. E Inzaghi ha saputo dare imprevedibilità ai nerazzurri”. Ecco, dunque, che “un risultato positivo ci darebbe slancio per il futuro” continua il tecnico granato. Juric si dice “stracontento” dei risultati fin qui ottenuti dal Toro, ma ricorda che “dobbiamo migliorare”. Il mercato è alle porte e l’allenatore spera in qualche intervento da part del club: “Vediamo cosa farà la società”.

