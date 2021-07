Torino, infrange misura del divieto di avvicinamento ad ex compagna: arrestato

Torino: ha infranto più volte la misura del divieto di avvicinamento all’ex compagna e, lo scorso giovedì, gli agenti di Polizia non l’hanno trovato a casa. Una volta convocato in Commissariato, è stato fermato ed arrestato.

Protagonista un 50enne residente a Torino, per cui il Tribunale aveva emesso un ordine di custodia cautelare in carcere. Gli agenti si sono recati lo stesso giorno dell’emissione del provvedimento per arrestarlo, ma non l’hanno trovato ed hanno dovuto contattarlo telefonicamente per chiarimenti. Una volta giunto in Commissariato, l’uomo è stato tratto in arresto.