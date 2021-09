Torino, incidente sulla statale del Moncenisio: muore motociclista

Incidente fatale nella mattinata di oggi sulla statale 25 del Moncenisio, nell’ambito della Città Metropolitana di Torino. Morto un motociclista, che ha perso il controllo del mezzo schiantandosi in maniera autonoma, senza coinvolgere altri veicoli.

Il tratto è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni all’altezza dell’omonimo comune di Moncenisio, al km 68,580. Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’elisoccorso e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della circolazione.