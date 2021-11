Torino, incidente in auto per l’assessore regionale Icardi

Brutto incidente, questa mattina, per l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. E’ accaduto in pieno centro a Torino. L’esponente della giunta Cirio era con l’autista e si stava recando a un appuntamento istituzionale quando, poco prima di mezzogiorno, l’Alfa Giulia a bordo della quale viaggiava, si è scontrata con una Fiat Punto. E’ accaduto a un semaforo di corso Re Umberto.

L’AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN PALO

Dopo l’urto, la macchina dell’assessore è andata a schiantarsi contro un palo, riportando seri danni alla carrozzeria. Nell’impatto, piuttosto violento, l’assessore, il suo autista ed il conducente dell’altra vettura, hanno riportato ferite e traumi leggeri, fortunatamente senza gravi conseguenze.

IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI

Tutti e tre sono stati comunque soccorsi dal personale di un’ambulanza del 118 (Croce Reale Venaria) e trasportati precauzionalmente all’ospedale Mauriziano per accertamenti. Sul posto, con i soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Sono in corso accertamenti per verificare la dinamica dell’accaduto.