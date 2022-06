Torino, incidente davanti alla scuola Marconi: dodicenne investito da uno scooter, è grave

E’ ricoverato in prognosi riservata un ragazzino di 12 anni, che, intorno alle 13:00, è stato investito da uno scooter. L’incidente si è verificato fuori alla scuola Alessandro Manzoni, in corso Marconi, nel quartiere San Salvario di Torino. Il motociclista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

Sul posto i medici del 118: il ragazzini è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita. Da quanto si apprende, le sue condizioni sono molto gravi: intubato, avrebbe riportato un trauma cranico e in serata sarà sottoposto a un delicato intervento.