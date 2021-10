Attimi di paura nella notte tra ieri e oggi a Torino, nel quartiere Parella, per un incendio divampato all’interno di un palazzo in via Carrera.

IN FIAMME L’ASCENSORE, EDIFICIO EVACUATO

Il rogo avrebbe coinvolto principalmente l’ascensore dell’edificio, ormai resa inutilizzabile dalle fiamme. Il fumo ha reso poi l’aria irrespirabile, costringendo i residenti ad evacuare la struttura. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia, che sta indagando l’accaduto.

DUE PERSONE INTOSSICATE

Due le persone intossicate (per fortuna in maniera lieve): si tratta di un uomo e di una donna incinta, che abitavano al quinto piano. Sono entrambi in ospedale per controlli.

L’INCENDIO SAREBBE DI NATURA DOLOSA

Pochi dubbi sulla natura dell’incendio, che sarebbe infatti doloso. Qualcuno avrebbe infatti dato fuoco ad un bidone della raccolta della carta nell’androne del condominio, portandolo poi vicino all’ascensore e generando il rogo che ha causato il caos. Indagano le autorità, che in giornata faranno i rilevamenti del caso.