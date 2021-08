Paura per un incendio nella prima mattinata di oggi a Torino, quartiere Pozzo Strada, per un incendio divampato in un magazzino di via Villafranca Piemonte.

A dare l’allarme alcuni residenti intorno alle 7.30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale insieme a quelli di Grugliasco Allamano e da San Maurizio Canavese. I pompieri hanno poi domato le fiamme, terminando la propria azione poco prima delle 10 di questa mattina.