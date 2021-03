Torino, incendio in un condominio di Luserna San Giovanni: evacuate 12 persone [FOTO]

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti questa mattina, intorno alle 4, in Via Airali 1, per un vasto incendio sviluppatosi nelle cantine di un condominio a Luserna San Giovanni.

Le squadre di Pinerolo e i volontari di Luserna e Torre Pellice hanno lavorato per tre ore utilizzando il cestello di un’autoscala per mettere in salvo i dodici abitanti della casa, bloccati dal denso fumo. L’incendio è ora sotto controllo. Le dodici persone sono finite in ospedale per aver inalato i fumi ma non sono gravi. A intervento concluso, i tecnici della società energetica hanno dato inizio ai lavori di ripristino degli impianti.