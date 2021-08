Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Torino, in via Caboto, per un incendio divampato al piano terra di una palazzina.

E’ accaduto intorno alle 15. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, un’autoscala ed un carro autoprotettori. Due i feriti, entrambi ustionati: una donna è stata salvata da un vicino mentre un altro uomo è stato soccorso dai vigili. Entrambi sono stati affidati alle cure del soccorso sanitario. Operazioni ancora in corso.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++