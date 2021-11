Torino, incendio in condominio di Lungo Dora Firenze: 40 persone evacuate

Attimi di paura nella notte nel quartiere Aurora, a Torino, per un incendio divampato in un appartamento di un palazzo di Lungo Dora Firenze.

CONDOMINIO EVACUATO

E’ accaduto al secondo piano di un condominio da otto piani. Sul posto Polizia e vigili del fuoco: circa quaranta le persone che sono state fatte evacuare per precauzione.

UN INTOSSICATO MA ALLARME RIENTRATO

Una volta spento il rogo, le famiglie sono rientrate nelle proprie case. Una persona intossicata in modo lieve: sta bene ma è in ospedale per controlli. In corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire le cause dell’accaduto, che sembrerebbe di natura accidentale.