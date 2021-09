Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Torino per un incendio che è divampato in un alloggio di via Carlo Vidua.

E’ accaduto intorno alle 14: il rogo ha coinvolto alcuni arredi di una stanza al terzo piano di un condominio. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha soccorso un gatto e spento le fiamme.