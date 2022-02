Torino, incendio e fuga di gas in via Pietro Micca, famiglie evacuate [LE FOTO]

Attimi di paura nella tarda serata di oggi in via Pietro Micca 1, a Torino, per un incendio con fuga di gas in un appartamento della zona.

ALCUNE FAMIGLIE EVACUATE

E’ accaduto non lontano da piazza Castello. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono vittime. E’ in corso l’evacuazione di alcune famiglie tramite autoscala.

IL VIDEO

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++