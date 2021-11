Torino, incastrati dai filmati: in carcere due rapinatori [VIDEO]

Nel pomeriggio di lunedì, 15 novembre, la Polizia di Stato di Torino, Sezione Antirapina della locale Squadra Mobile, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di G.F. (cl. 1961) e P.P. (cl. 1968), in atto già detenuti presso la locale Casa Circondariale per altra causa.

Il provvedimento restrittivo, adottato dal Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica (Gruppo Criminalità organizzata comune e Sicurezza urbana), ha recepito le risultanze investigative dell’attività della Squadra Mobile, strutturate grazie ai contributi filmati acquisiti, agli elementi sequestrati nel corso delle perquisizioni domiciliari degli arrestati e all’attività tecnica a suo tempo avviata a carico dei malviventi.

I due pregiudicati risultano gravemente indiziati di aver perpetrato, in concorso tra loro, diverse rapine aggravate. L’11 giugno 2021 ai danni dell’Ufficio Postale di via Vittime di Bologna di Moncalieri quando nella circostanza i due malviventi, travisati con caschi integrali e armati di pistola, dopo aver preso in ostaggio gli impiegati e alcuni clienti si sono impossessato del denaro contenuto nella casse, ammontante a circa 3.000 euro.

Altra rapina l’1 luglio ai danni di un commercialista torinese che, dopo essere stato raggiunto nel suo ufficio dai due malfattori, anche in tale occasione armati di pistola e travisati, è stato derubato dell’orologio Rolex del valore di circa 33.000 euro. Infine il 22 luglio, rapina ai danni di un’agenzia immobiliare sita in via Sant’Agostino 8 di Torino dove i due malviventi sono riusciti a impossessarsi della somma di circa 3.000 euro.

Il provvedimento adottato a carico di G.F. riguarda anche un quarto episodio criminoso, perpetrato il 29 luglio in concorso con un altro pregiudicato, R.I. (cl. 1969), già detenuto per questa causa. Nell’occasione i due, travisati con caschi integrali e armati di pistola, hanno rapinato il supermercato sito in via Borgosesia 77 di Torino, impossessandosi del fondo cassa di circa 1.000 euro.

Le indagini della Squadra Mobile avevano permesso, in data 9 agosto, di arrestare la coppia di criminali costituita dal G. F. e dal P.P., in flagranza della rapina aggravata commessa in pregiudizio dell’Ufficio Postale di via Bligny 8; in tale circostanza i malfattori erano stati fermati a breve distanza dall’obiettivo appena colpito e gli investigatori avevano recuperato il bottino appena trafugato, pari a circa 4.000 euro, nonché l’arma utilizzata, una pistola Glock calibro 9×21, risultata provento di furto.

R.I. era stato a sua volta rintracciato il 12 agosto e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, in quanto gravemente indiziato della rapina commessa in danno del citato supermercato, in concorso con il G.F.