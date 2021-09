Torino, incastrati da una serie Tv: due arresti per furto [VIDEO]

Una macelleria di via Monte Rosa, nel quartiere Barriera Milano, come fosse il “Banco de España” o la “Fábrica de Moneda y Timbre” di Madrid. E’ il posto scelto come bersaglio di un furto da parte di due persone, come in una nota serie tv della quale erano fan, che sono state arrestate domenica dagli agenti della Squadra Volante.

Dopo aver forzato la serranda con un crick, i due sono entrati nell’esercizio e si sono impadroniti del registratore di cassa contenente circa 300 euro. L’uomo nelle immagini è stato riconosciuto dagli agenti grazie ad un particolare: i pantaloni rossi macchiati di vernice bianca erano gli stessi indossati da un uomo fermato la sera precedente per un controllo. Così gli agenti sono riusciti a rintracciarlo: si tratta di un trentaduenne moldavo, gravato da numerosi precedenti.

Dai successivi accertamenti è stato possibile rintracciare il suo complice che, nelle immagini, indossa una felpa con il logo della serie tv cult spagnola: a casa di quest’ultimo i poliziotti trovano, poggiata su una sedia, la felpa con l’icona della serie tv di successo che appariva nei video del sistema di sorveglianza. Per il trentaquattrenne è scattato l’arresto per evasione e la denuncia in stato di libertà per il reato di furto.