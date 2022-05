Torino, inaugurato il Salone del Libro. Lo Russo: “In città clima di rinascita e ripartenza” [VIDEO]

Ha preso ufficialmente il via la 34esima edizione del Salone Internazionale del Libro. “Un’edizione che torna più grande che mai – scrive su Facebook il sindaco Stefano Lo Russo -. Sono numerosi gli spazi aggiunti: dal bosco degli scrittori a una porzione dei Murazzi per il Salone Off. Il programma di quest’anno è veramente straordinario, da veri ‘cuori selvaggi’, dove la parola, i libri trovano casa e accoglienza. E nella sua più bella espressione”.

“Torino sta compiendo una transizione, stiamo affermando nuove vocazioni della città dove la cultura e il Salone del libro sono, e saranno, assolutamente protagonisti – aggiunge il Lo Russo -. Questa vuole essere un’edizione che lancia anche un messaggio positivo e di fiducia nel futuro. Soprattutto ai più giovani, perché sono loro ad aver patito di più il lungo periodo di pandemia. Alimentiamo questo clima nuovo in città, di rinascita e di ripartenza, lasciamoci contagiare tutte e tutti”.

SALONE DEL LIBRO AL VIA, IL VIDEO (di Antonino Di Marco):