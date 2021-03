Torino in “zona rossa”, assembramenti al parco di Piazza D’Armi: la denuncia di un commerciante [IL VIDEO]

Un giorno di festa in…”zona rossa“. E’ la Domenica delle Palme (28 marzo) e quello ripreso nel filmato è il parco di Piazza d’Armi a Torino: come si vede, nella video-denuncia inviata al nostro giornale da un “cittadino italiano che paga comunque le tasse” – così si è firmato l’autore del video, B.G. – c’è gente come non mai, in aperta violazione delle norme anti Covid che impediscono gli assembramenti. “Sono un commerciante di generi non alimentari e non ho la possibilità di poter andare a lavorare e portare a casa la pagnotta” si lamenta il nostro lettore. “Il mio diritto al lavoro mi si sta negando, mentre i supermercati, i grandi dello shopping online o i furbi della situazione, continuano a fare. Grazie di avermi letto” conclude l’autore del filmato. Parole, le sue, che meriterebbero la massima attenzione e che non possono rimanere inascoltate!!