Nei giorni scorsi, alcuni passanti hanno notato tre persone scassinare nella notte un cassonetto/contenitore destinato alla raccolta di abiti usati per persone in difficoltà. Hanno quindi avvisato immediatamente il 112 NUE e sul posto è giunta una pattuglia del commissariato Mirafiori.

Gli agenti hanno fermato uno dei tre ladri tra via Berruti e via Ferrero. Attimi di tensione si sono registrati quando il giovane ha minacciato gli uomini in divisa con un gancio di ferro, di quelli utilizzati per trainare auto. Ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Per lui, un 21enne marocchino beccato con un delle scarpe nere appena rubate dal cassonetto, è scattata una denuncia per tentato furto aggravato in concorso con persone rimaste ignote.