Torino, in corso Casale 246 torna l’atmosfera magica del Bazar di Natale

C’è un posto, anche nella frenetica Torino, in cui rivive l’atmosfera magica del Natale fatta di calma operosità, profumi, sorprese e colori. Si trova ai piedi della collina, in corso Casale 246, dove l’associazione Crescendo Pedagogia Waldorf Torino, come da tradizione, apre le porte a tutti con il Bazar di Natale. Un’occasione per poter sentire le emozioni profonde dell’Avvento che nell’infanzia abbiamo vissuto con meraviglia e candore.

Per due giorni, sabato 26 novembre dalle 10 alle 18, e domenica 27 dalle 10 alle 13, nei locali che ospitano la scuola steineriana, si potranno trovare tante idee per regali speciali: candele in cera d’api e pastelli, libri, ma soprattutto le meravigliose creazioni realizzate dai genitori, dai bambini e dai maestri della scuola, come le bambole in stoffa, i giocattoli in legno di una volta, le corone dell’Avvento e tanti altri manufatti.

Prenotandosi, chi vorrà potrà partecipare ai laboratori artistici per bambini, ragazzi e adulti che saranno condotti da maestri e da genitori degli alunni: dalle ghirlande alle candele, dai racconti di Natale agli origami. E ancora animaletti in lana cardata, angeli di lana filata, centrotavola. Ogni laboratorio richiama un senso, un elemento della natura, un’abilità dell’uomo. I bambini potranno inltre giocare in un mare immaginario con sorprese racchiuse in tanti pesciolini da pescare con lenza .