Torino, in casa le “conserve” di droga: 850 grammi di stupefacenti nei contenitori per marmellate

In casa vere e proprie “conserve” di droga. Già, perché gli stupefacenti erano custoditi nei contenitori che di solito si utilizzano per marmellate, conserve, salse o sottaceti. Giovedì sera gli agenti della Squadra Volante hanno notato in corso Tassoni un ragazzo sporgersi all’interno del finestrino di un’auto ed effettuare uno scambio, terminato il quale il giovane si è dileguato in via Nicola Fabrizi.

Gli agenti, però, hanno fermato l’auto il cui conducente ha dichiarato di aver appena restituito il cellulare a suo cugino del quale, tuttavia, non ha saputo fornire le generalità. I dubbi degli agenti sono stati fugati dal ritrovamento di alcune dosi di marijuana e cocaina che l’uomo, un 41enne italiano, costudiva parte nella tasca e parte negli slip. La perquisizione ha consentito anche di rinvenire 250 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, verosimilmente profitto delle precedenti cessioni.

Nel corso della perquisizione a casa dell’uomo, gli agenti hanno trovano sotto il mobile del lavello 16 barattoli in vetro contenenti marijuana. Un altro barattolo è stato poi ritrovato nell’armadio della camera da letto insieme a mezzo panetto di hashish e a un bilancio di precisione. In una giacca, gli agenti hanno anche rinvenuto numeroso denaro contante.

Complessivamente, i poliziotti hanno sequestrato 850 grammi di stupefacente e 1255 euro. Il 41enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. A suo carico oltre 12 precedenti di polizia frutto di una carriera iniziata dal 1996 tra possesso di armi e spaccio di sostanza stupefacente.