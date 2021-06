Torino, in casa droga ed una pistola rubata: 26enne in manette [FOTO]

Gli agenti del Commissariato San Secondo hanno arrestato un 26enne italiano a Torino, trovato in possesso di ovuli di droga e di una pistola rubata in casa.

FERMATO, NASCONDEVA DROGA NEGLI SLIP

E’ accaduto venerdì sera. I poliziotti hanno fermato l’uomo in corso Mediterraneo, a bordo della sua auto con altre due persone. I controlli rivelano che gli occupanti della vettura risultano gravati da precedenti di Polizia: uno di questi, il 26enne, nascondeva alcuni ovuli di stupefacente negli slip. Il ritrovamento fa scattare la perquisizione domiciliare.

IN CASA UNA PISTOLA RUBATA

In casa, quindi, gli agenti trovano in uno zainetto la pistola Taurus 357 Magnum, completa di 34 cartucce, che risulta provento di furto avvenuto nel 2014. A seguito dei fatti l’uomo viene tratto in arresto: nel corso della perquisizione, inoltre, ha minacciato i poliziotti. Il giovane è stato quindi denunciato in stato di libertà per ricettazione e sanzionato per il possesso dello stupefacente.