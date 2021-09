Torino, in casa crack e occhiali da sole ancora etichettati: arrestato e denunciato per ricettazione

Sabato scorso gli agenti della Squadra Volanti hanno rintracciato un romeno di 34 anni, destinatario di un ordine di carcerazione, in uno stabile in zona Barriera Milano, a Torino.

Raggiunto il palazzo, ha provato invano a non far entrare gli agenti. Nell’appartamento, dove c’erano altre tre persone, i poliziotti hanno trovato 41 frammenti di crack, occultati tra i vestiti contenuti in una busta, oltre a 30 paia di occhiali da sole ancora etichettati, una cintura sigillata e una macchina fotografica. Il valore totale della refurtiva si aggira intorno ai 3000 euro.

Il romeno, con precedenti, è stato arrestato per l’ordine di carcerazione emesso nel mese scorso dal Tribunale di Torino, per detenzione di sostanza stupefacente e denunciato per ricettazione.

