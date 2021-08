Torino, in casa 5 chili di hashish e 14mila euro in contanti: 50enne arrestato

Martedì scorso gli agenti della Squadra Mobile di Torino hanno arrestato un italiano di 50 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In seguito ad un’accurata attività d’indagine, i poliziotti hanno perquisito il suo alloggio, in zona Mirafiori, trovando in un ripostiglio tre buste contenenti cinquanta panetti di hashish, per un peso totale di oltre cinque chili, e materiale utile al confezionamento.

Non solo droga, ma anche soldi. Tanti soldi. Nella casa del 50enne, infatti, gli agenti hanno recuperato oltre 14mila euro in contanti: 3mila erano nascosti nelle tasche interne di un giacca, il resto della somma era poggiato sul comò della camera da letto.

Infine, in cantina sono stati trovati due bilancini di precisione, nascosti sotto un ventilatore.