Torino, in casa 31 panetti di hashish: arrestato 41enne marocchino

Venerdì pomeriggio gli agenti del commissariato Mirafiori, in transito su corso Spezia, hanno fermato ed arrestato in seguito a perquisizione domiciliare un 41enne marocchino, ritrovato in possesso di hashish.

IL CONTROLLO

Gli agenti hanno notato il soggetto stazionare nei pressi di uno stabile. All’atto del controllo, l’uomo ha riferito di non avere documenti al seguito e di trovarsi a Torino in visita, come “turista“. Sottoposto a perquisizione, viene rinvenuto nella tasca del pantalone un tocco di hashish.

LA PERQUISIZIONE

Intuendo che l’uomo stia mentendo riguardo la sua residenza, gli operatori decidono di accedere all’interno dello stabile, notando la porta di un appartamento socchiusa. Una volta dentro, trovano il passaporto del quarantunenne su un tavolo all’ingresso.

IN CASA 3 KG DI HASHISH

Proseguendo nel controllare le stanze, in cucina vengono ritrovati 2 bilancini di precisione, 2 cellulari e 31 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 3 kg. Lo straniero, con precedenti di Polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.