Torino, in auto droga dal valore di 2 milioni di euro: arrestato 35enne [FOTO]

La Guardia di Finanza ha arrestato un 35enne di origini marocchine, titolare di regolare permesso di soggiorno, oggi a Torino: l’uomo è stato fermato per detenzione di droga che avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 2 milioni di euro.

IL CONTROLLO

Il pusher è stato fermato ieri per un controllo nei pressi del quartiere Madonna di Campagna, mentre si trovava alla guida di un veicolo di proprietà di un suo connazionale. I finanzieri si sono da subito accorti del vistoso carico sospetto stipato nell’automobile, nel bagagliaio e nei sedili posteriori, ribaltati per l’occasione.

SEQUESTRATI 226 KG DI DROGA

In totale sono stati rinvenuti 210 kg di hashish in sacchi di juta, altri 15 kg della stessa sostanza divisi in 7 panetti e, sul lato passeggero, un pacco al cui interno era occultato 1 kg di marijuana.

ARRESTATO

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e quindi condotto presso la casa circondariale di Torino, ove è tuttora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.