Torino, in auto con assicurazione falsa: padre e figlia denunciati, veicolo sequestrato

Fermato per un normale controllo stradale, ha consegnato agli agenti un certificato assicurativo fasullo: gli agenti della Polizia Municipale hanno denunciato un uomo e sua figlia a Torino. Per loro anche una multa da 866 euro.

Il veicolo, poi sequestrato, era infatti privo di assicurazione da diversi mesi. Gli accertamenti, effettuati presso la sede centrale della compagnia assicurativa, hanno fatto luce sul raggiro posto in essere: la figlia del fermato aveva stipulato una polizza assicurativa online, pagato il premio e scaricato la documentazione. Il giorno dopo, avendo ormai in mano i documenti da esibire in caso di controllo attestanti l’avvenuta stipula del contratto assicurativo, aveva disdetto la polizza e ottenuto il rimborso di quanto precedentemente pagato.