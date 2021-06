Torino, in 40 beccati a ballare in pista senza distanziamento: circolo chiuso per 5 giorni

Nella serata di ieri, dopo le numerose segnalazioni da parte dei residenti, gli agenti della polizia municipale hanno effettuato un controllo in un circolo privato in via Trecate, a Torino, che fu già oggetto di attenzioni prima della pandemia.

I civich, intervenuti in abiti civili, hanno accertato la presenza di 40 clienti che ballavano in pista senza rispettare il distanziamento, in pieno spregio delle norme anti-covid.

All’interno del locale non era nemmeno presente il registro delle presenze previsto dalle linee guida governative.

Il responsabile del circolo è stato sanzionato ai sensi della normativa per il contenimento del Covid-19 e il locale chiuso per 5 giorni.