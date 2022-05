Torino, il sindaco Lo Russo viaggia in tram: “Il contatto con i cittadini non va perso” [LE FOTO]

“Oggi ho preso il tram 4 da via XX Settembre in direzione nord. Ho parlato con tanti cittadini: studenti, pensionati e cittadini di origine straniera. Tutti chiedono più sicurezza, trasporti più frequenti e quartieri meno degradati. E condivido le richieste”. Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

“Sceso in Barriera di Milano, ho percorso diverse vie, soprattutto quelle piazze definite più ‘complesse’; ho parlato con diversi commercianti che mi hanno manifestato preoccupazione ma anche tanta voglia di non mollare e lavorare insieme per rendere il quartiere migliore.

I problemi ci sono, nessuno può negarli o minimizzarli, ma la presenza delle istituzioni deve manifestarsi nelle azioni ma anche con la presenza fisica, sul territorio. La rigenerazione urbana, il lavoro di ricucitura sociale non produce effetti immediati ma lo abbiamo avviato. E l’amministrazione vuole affermare la propria presenza” ha concluso Lo Russo.

(foto dalla pagina Facebook del sindaco Lo Russo)